أسرار مصر الغارقة تعرض في أمريكا مقابل 400 ألف دولار

تواصل معارض الآثار المصرية جولتها حول العالم، حيث يفتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، معرض أسرار مصر الغارقة، في محطته الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق المعرض في 4 نوفمبر القادم ويستمر حتى 17 أبريل 2019 في معهد مينابوليس للفنون بمدينة مينوبوليس بولاية مينسوتا الأمريكية.

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وقال مصطفى وزيري، إن المعرض يضم 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية، وميناء أبو قير، وتضم ثلاثة تماثيل ضخمة للآلة إيزيس، وسيرابيس، وتماثيل لأبو الهول.

وأوضح وزيري، أن وزير الآثار خالد العناني، كان قد افتتح هذا المعرض في مارس الماضي في محطته الأولى بولاية سانت لويس، حيث سجل المعرض 113 ألف زائر خلال ستة الأشهر الماضية، وهي فترة تواجد المعرض هناك، مشيرا إلى أن وزارة الآثار اتخذت كل الإجراءات القانونية والتأمينية اللازمة التي تضمن سلامة جميع القطع الأثرية الموجودة بالمعرض حتى رجوعها إلى أرض الوطن.

ويصور معرض "أسرار مصر الغارقة"، البشر والآلهة في العصور القديمة ويعرض في 4 ولايات أمريكية، وفي كل ولاية لمدة 6 أشهر، وتحصل وزارة الآثار على 400 ألف دولار نظير المعرض، وبعد كل 100 ألف تذكرة تحصل على دولار عن كل تذكرة.

المصدر: أخبار اليوم