أوعز وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، بتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمستثمرين الأجانب عامة، والمواطنين اللبنانيين بشكل فوري وعاجل، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

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وطلب الأعرجي بمنح اللبنانيين من حَمَلة الجوازات الاعتيادية تأشيرة دخول (اعتيادية أو زيارة أو سياحية) ألى الأراضي العراقية في المنافذ الحدودية كافة (البرية والجوية والبحرية) عند وصولهم إليها، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

إضافة إلى منح اللبنانيين، من حَمَلة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة، سمة دخول متعددة السفرات لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بصورة مجانية، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل أيضا، فضلا عن منح اللبنانيين من حَمَلة جوازات سفر الخدمة سمة دخول متعددة السفرات لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بصورة مجانية وفقاً لذات المبدأ أيضاً".

وأصدر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نقولا تويني، بيانا شكر فيه الدولة العراقية "على إعفاء اللبنانيين من التأشيرة المسبقة لدخول العراق، وذلك تماشيا مع مبدأ المعاملة بالمثل الذي يمنحه لبنان لجميع العراقيين، ونخص بالشكر معالي وزير الداخلية قاسم محمد الأعرجي".

الوكالة الوطنية وصحف عراقية