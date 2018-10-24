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الأمن الأردني يلقي القبض على قاتل اللواء المتقاعد حابس الحناينة

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الأمن الأردني يلقي القبض على قاتل اللواء المتقاعد حابس الحناينة
Reuters
عناصر أمن أردني
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ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على قاتل اللواء المتقاعد حابس الحناينة، الذي اعترف بالتحقيق معه أنه خطط منذ فترة لقتله.

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وعلل القاتل جريمته باعتقاده أن الحناينة كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005 وأنه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إنه ورد مساء أمس بلاغ لمديرية شرطة محافظة مأدبا بتعرض اللواء المتقاعد حابس الحناينة (المخابرات العامة) لإطلاق عيارات نارية من قبل شخص مجهول أثناء وجوده أمام منزله "قيد الإنشاء" في محافظة مأدبا، وما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان، حيث شكل على إثر ذلك فريق تحقيق خاص من مديرية الأمن العام والمخابرات العامة لمتابعة التحقيق في القضية.

وأضاف الناطق الإعلامي، أن فريق التحقيق وخلال ساعات تمكن عن طريق جمع المعلومات ومتابعتها والاستماع لأقوال الشهود، من تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب الجريمة، حيث ألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف أنه خطط منذ فترة لقتل الحناينة، وأنه مساء يوم أمس توجه إلى منزل قيد الإنشاء يعود للواء الحناينة، وفور مشاهدته له أقدم على إطلاق عدة عيارات نارية باتجاهه ولاذ بالفرار وقام بإخفاء سلاح الجريمة، حيث جرى بدلالته ضبط السلاح.

المصدر: "بترا"

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