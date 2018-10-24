أنقرة تنسق مع موسكو في إدلب ومع واشنطن في منبج

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بأنه ستكون لبلاده محادثات مع موسكو حول اتفاق إدلب، مشيرا إلى بدء الدوريات المشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في منبج بعد أيام من التحضيرات.

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وقال آكار إن قسما كبيرا من العناصر الراديكالية وأسلحتهم الثقيلة انسحبت من المنطقة منزوعة السلاح بإدلب، مشيرا إلى انخفاض في انتهاك وقف إطلاق النار بنسبة 90%.

وأضاف اليوم الأربعاء، أنه "ستكون لدينا محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حول اتفاق إدلب".

وتابع قوله "سنجد فرصة لمناقشة هذه المسألة وغيرها مع وزير الدفاع الروسي شويغو، وبالتالي نود مواصلة عملنا هنا بنجاح أكبر".

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من التدريبات المشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي، ستبدأ الدوريات المشتركة في منبج بعد أيام من التحضيرات".

وأضاف "نحتاج للتحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأمريكية في إطار القيام بدوريات مشتركة، وهذه المرحلة بدأت في 9 أكتوبر ولا تزال مستمرة حاليا في غازي عنتاب".

وقال وزير الدفاع التركي "طهرنا مساحة ألفين كيلو متر مربع من الإرهابيين، وحيدنا 3 آلاف إرهابي من داعش في عملية درع الفرات"، لافتا إلى أن تركيا كانت على قدر المسؤولية في المناطق المحررة بسوريا.

وفي حديثه عن اليونان خلال استضافته في اجتماع المحررين بالأناضول قال آكار: لدينا التدابير اللازمة حيال أي خطوة قد تقدم عليها اليونان بشكل مخالف للقوانين الدولية، وعلى الجميع أن يدرك أننا لن نسمح بفرض الأمر الواقع".

وتابع "من المفيد أن تفصل اليونان علاقاتها مع تركيا عن مخاوفها على صعيد سياستها الداخلية".

وشدد وزير الدفاع التركي على أنه "من غير الممكن أو المحتمل أن ينجح، أو يستمر، أي مشروع في منطقة شرق المتوسط، لا يضم تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية".

المصدر: الأناضول