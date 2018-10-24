الحريري في السعودية ويجدد عزمه على "تدوير الزوايا" لتشكيل حكومة وفاق في لبنان

وصل سعد الحريري، المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، يوم أمس، إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر حول مستقبل الاستثمار في السعودية، يشارك فيه عدد كبير من الدول ورجال الأعمال في العالم.

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وتحدثت معلومات عن أن الحريري سيشارك مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عصر اليوم الأربعاء في جلسة، أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" أن ولي العهد السعودي سيلقي خلالها كلمة أمام المشاركين.

وقالت اللجنة، في بيان مقتضب نشرته الثلاثاء: "غدا موعدكم مع جلسة يترأسها أكبر القادة من ذوي الرؤية في العالم العربي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد في مملكة البحرين، في حوار عن الاستمرار في بناء العالم العربي ليصبح قوة اقتصادية عالمية".

وفي الشأن الحكومي، جدد الحريري الإعراب أمس عن ‏عزمه وتصميمه على تشكيل حكومة الوفاق المنشودة انطلاقاً من إيمانه بأنّ عملية "تدوير زوايا" الخارطة الوزارية لا بد أن تصل في ‏نهاية المطاف إلى نقاط تلاقٍ مشتركة تجمع مختلف المكونات الرئيسية اللبنانية حولها، بعيداً عن مفردات "العزل والمعايير والشروط" المرفوضة ‏في قاموسه.‎‎ ‎

وتوقفت كتلة "المستقبل" النيابية التي يتزعمها الحريري، خلال اجتماعها الدوري في "بيت الوسط" برئاسة الحريري عند "جدار الشروط ‏والمعايير" الذي اصطدم به قطار التأليف بعدما كاد أن يبلغ خواتيمه المرجوة نهاية الأسبوع المنصرم، وأكدت الكتلة إزاء ذلك على سلسلة ثوابت ‏في سياق مقاربة عملية تشكيل الحكومة، في مقدمتها "التعاون والتنسيق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف"، مروراً برفض "دعوات ‏العزل" لأي من المكونات الرئيسية، ورفض "الرهان على متغيرات غير مجدية"، وصولاً إلى نبذ "ابتداع أعراف جديدة تقضي بتخصيص حقائب ‏معينة لهذه الجهة أو تلك"، وصدّ كل المحاولات الهادفة إلى فرض "شروط غير مقبولة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام وصحف سعودية