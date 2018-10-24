اشتباكات عشائرية بالصومال تودي بحياة أكثر من 50 شخصا

ذكر شاهد ومسؤول في إقليم بلاد بنط في الصومال، أمس الثلاثاء، أن ما يربو على 50 شخصا قتلوا في اشتباكات بين العشائر بإقليم "أرض الصومال" المنشق المجاور.

وقال أحمد إسماعيل من قرية دومي لوكالة "رويترز": "وقع قتال ضار بين العشائر أمس واليوم. ولقي أكثر من 50 شخصا حتفهم، لكن لم يدفنوا بسبب استمرار القتال".

وأضاف: "المصابون يموتون بسبب نقص الدم، لأنه لا توجد مستشفيات هناك"، مشيرا إلى أن البعض نقل إلى مستشفيات بعيدة.

من جانبه قال عبد الله علي هيرسي لـ "رويترز": "نعرف أن 51 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 120 في القتال، مع تبادل العشائر إطلاق النار الكثيف لليوم الثاني".

وتابع: "من المؤسف أن ميليشيات العشائر الأخرى التي يجهزها ويمولها إقليم أرض الصومال تحالفت مع العشيرتين المتحاربتين. ندعو إلى وقف إطلاق النار ونحث شيوخ العشائر على وقف الحرب والمشاركة في مؤتمر سلام سيعقده إقليم بلاد بنط".

ودومي منطقة يسيطر عليها إقليم أرض الصومال، لكن إقليم بلاد بنط يطالب بالسيادة عليها منذ سنوات.

وانشق إقليم بلاد بنط عن الصومال عام 1991 ويعمل كدولة مستقلة، لكن لم يحظ ذلك باعتراف دولي.

المصدر: رويترز