العبادي: لا أتدخل في عمل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة

أكد رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته حيدر العبادي الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المكلف هو المسؤول عن تشكيل الحكومة الجديدة ولا نتدخل في عمله وقدمنا له كافة التسهيلات لإنجاح مهمته.

وقال خلال مؤتمره الأسبوعي وتابعته RT: "لا صراع على السلطة في العراق وهناك تداول سلمي لها بين حكومة وحكومة ما يشجع الدول على الاستثمار في العراق وينظر إلى بلدنا على أنه مستقر وآمن".

وأضاف العبادي: "لم نستأثر بالمنصب التنفيذي الأعلى في الدولة ولا نريد أن نخسر ما أنجزناه لأنه عزيز علينا كونه جاء بتضحيات العراقيين".

وأشار رئيس الحكومة العراقية السابق إلى أن "الوضع المالي للعراق جيد في ظل ارتفاع سعر النفط وتراجع الإنفاق العسكري والأمني بعد تحرير المدن وهناك بيئة صالحة للعلاقة بين المواطنين والقوات الامنية".

وتابع أن "موازنة 2019 يجب أن تذهب إلى مجلس النواب لأننا لا نريد إضافة عبء كبير على الحكومة الجديدة ونحن حريصون على رفعها إلى مجلس النواب كي لاتتأخر مصالح المواطنين".

وأردف قائلا "ضمن مسؤولياتنا الأساسية والتي لازلنا نقوم بها وهي على عاتقنا، إنها مسؤولية متابعة الملف الأمني والخدمي وملفات تتعلق براحة المواطنين والاستثمار".

المصدر: RT