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مصر.. الشرطة تبحث عن لصوص ارتكبوا واقعة عجيبة

أخبار العالم العربي

مصر.. الشرطة تبحث عن لصوص ارتكبوا واقعة عجيبة
Sputnik
سيارة شرطة مصرية
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يبحث رجال الأمن في مصر عن مجموعة من اللصوص سرقوا سيارة شرطة في منطقة مصر القديمة بالقاهرة من أحد الضباط أثناء توقف السيارة أسفل منزله.

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وجاءت البداية بتلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من ضابط شرطة، يفيد بسرقة سيارة الشرطة أثناء توقفها أسفل منزله، ولم يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث وأسفرت التحريات، عن إعادة السيارة المسروقة ويقوم رجال المباحث بتكثيف الجهود لضبط المتهمين.

وتمكنت الشرطة من إعادة السيارة بعد تواجدها في أحد الشوارع، وتقوم الجهات بتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين في ارتكاب الواقعة.

المصدر: الوطن

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