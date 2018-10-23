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مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة
Reuters / Ibraheem Abu Mustafa
قطاع غزة - أرشيف -
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قتل الشاب الفلسطيني منتصر الباز "18عاما" متأثرا بجروحه، نتيجة إصابته برصاص قوات الأمن الإسرائيلية، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر طبية فلسطينية.

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وأصيب 7 مواطنين، برصاص قوات الأمن الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت شرقي مدينة دير البلح.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على عشرات المواطنين، لدى اقترابهم من السياج الحدودي، شرقي المدينة وسط قطاع غزة.

المصدر: "معا"+RT

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