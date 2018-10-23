سفير مصر في روسيا لـRT: موسكو والقاهرة تنفذان أحد أكبر المشروعات النووية في العالم

أكد السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، أن العلاقات المصرية الروسية تمر بأفضل فتراتها عبر التاريخ في كافة المجالات.

وأوضح السفير المصري في تصريحات خاصة لـRT، على هامش احتفال السفارة المصرية في موسكو بانتصار السادس من أكتوبر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لمستوى غير مسبوق حتى في أفضل فترات العلاقة بين مصر والاتحاد السوفيتي.

إقرأ المزيد

وأشار السفير المصري إلى أن التعاون بين روسيا ومصر يتخذ خطوات كبيرة في مجالات كثيرة سواء في المنطقة الصناعية الروسية، أو الشراكة في مشروع الضبعة النووي الذي يعد أحد أضخم المشروعات من نوعها في العالم.

ونوه السفير إيهاب نصر أن الزيارة كان بها أرقاما قياسية في الكثير من المواضيع، وهي الزيارة الأولى لرئيس مصري تتم في مدينتين، ورؤساء قلائل هم من قاموا بزيارة لأكثر من مدينة روسية، كما أن الرئيس المصري أول رئيس أجنبي يلقي كلمة في مجلس الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى لقائه مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف كان هاما للغاية، وتتويجا لكل هذا جاء لقاء الرئيسين وتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات، ورغم ما تحقق فهناك طموحات أكبر وأكثر في الفترة المقبلة.

وفيما يخص عودة السياحة الروسية للمنتجعات المصرية، أكد السفير المصري أن هناك تواصل دائم مع الأصدقاء الروس، والوضع الحالي وضع خاص ونعمل بإرادة مشتركة لتجاوز الوضع، وهناك إشارات إيجابية في عودة السياحة في أقرب وقت.

المصدر: RT