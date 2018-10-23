مصر تكشف تفاصيل سرقة أعضاء السائح البريطاني

كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، عن التفاصيل المتعلقة بسرقة أعضاء السائح البريطاني التي أثيرت شائعات كثيرة حولها .

وأوضح أنه جرى أخذ عينات من بعض أعضاء جسم السائح البريطاني، الذي أثيرت بشأنه شائعات سرقة أعضاء من جثمانه، بالتواصل مع الطب الشرعي ووزارة العدل، موضحا أن هذه العينات التي أخذت أمر يتعلق بالتقاليد الأمنية للتشريح، ولكن معامل مصر ليس لديها الإمكانيات الموجودة في الدول الغربية فيما يتعلق بتحليل العينات.

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر ليس لديها الإمكانيات الموجودة بالدول الغربية فيما يتعلق بتحليل العينات، موضحا أن معملين خاصين بتحليل الـ "DNA"، و7 معامل خاصة بالتحليل الكيماوي في 7 محافظات مختلفة.

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وتابع بأن كل ما أٌخذ من الجثة موجود بالكامل محرزا سليما داخل مصلحة الطب الشرعي، ولا ينقص منه شيء، ويمكن أن تتسلم السفارة البريطانية كل شيء، موضحا أن الخطأ هو أنه لم يتم إعلام أهل المتوفي بأخذ عينات من الجسم.

وكانت بعض وسائل الإعلام البريطانية نشرت تقارير عن وصول جثمان السائح البريطاني David Humphries عقب وفاته بمدينة الغردقة دون القلب والكليتين، وتسرعت بالحديث عن سرقة الأعضاء.

المصدر: المصري اليوم