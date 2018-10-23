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الحرس الثوري الإيراني يرد على تصنيفه إرهابيا من قبل السعودية والبحرين

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الحرس الثوري الإيراني يرد على تصنيفه إرهابيا من قبل السعودية والبحرين
AFP
أفراد من قوات الحرس الثوري الإيراني
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اعتبر الحرس الثوري الإيراني في رده على تصنيفه تنظيما إرهابيا من قبل السعودية والبحرين أن هذه الخطوة تأتي بسبب سعي السلطات السعودية لصرف الانتباه الدولي عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

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اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني السعودية والبحرين تصنفان الحرس الثوري الإيراني وسليماني ضمن قائمة الإرهاب

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" عن نائب مسؤول الأمن بالحرس الثوري في طهران، اللواء إسماعيل كوثري، قوله حول هذا الشأن: "إن السعودية في مأزق لا تستطيع الخروج منه بسهولة... حكام السعودية يحاولون صرف انتباه العالم والمنطقة عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصليتهم في تركيا".

وأضاف كوثري، حسب الوكالة: "يجب محاسبة القادة السعوديين على أفعالهم".

وفي وقت سابق من الثلاثاء أعلنت السعودية والبحرين إدراجهما الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس التابع له، اللواء قاسم سليماني، بالغضافة إلى قياديين بارزين آخرين، في قائمتهما للإرهاب.

المصدر: مهر + رويترز

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