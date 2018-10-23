رسميا.. عبد المهدي يعرض حكومته مساء الأربعاء على البرلمان العراقي

أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي، يوم الثلاثاء، أن الأخير سيعرض حكومته على مجلس النواب مساء الأربعاء 24 أكتوبر.

وقال مكتب عبد المهدي في رسالة مقتضبة تلقت RT نسخة منها، "إنه سيعرض حكومته رسميا على مجلس النواب يوم غد الساعة السادسة مساء".

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وكلف الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح، السياسي العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وبموجب الدستور العراقي، فإن أمام عبد المهدي 30 يوما لتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان للموافقة عليها، وجاء اختيار صالح لعبد المهدي بعد أقل من ساعتين من انتخاب الأول رئيسا.

وأعلن مجلس النواب العراقي (البرلمان)، يوم 2 أكتوبر، اختيار مرشح حزب الاتحاد الكردستاني برهم صالح رئيسا جديدا للجمهورية، كما كلف الرئيس العراقي المنتخب في اليوم ذاته عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وحصل برهم صالح على 219 من أصوات أعضاء مجلس النواب، مقابل 22 لمرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فؤاد حسين، أما عدد الأصوات الباطلة فكانت 24، والفارغة 7 أصوات.

المصدر: RT