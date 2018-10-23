الملك سلمان وولي العهد السعودي يعقدان مباحثات مع العاهل الأردني بالرياض (صور)

عقد الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، جلسة مباحثات مع ملك الأردن عبد الله الثاني، جرى خلالها استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي، وتطورات الأحداث في المنطقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك منار الدباس، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد.

#خادم_الحرمين_الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك #الأردن، جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة.#واسpic.twitter.com/uxYBjbacaw — واس (@spagov) 23 октября 2018 г.

واستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز في قصره بالرياض الاثنين، الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، بالإضافة إلى رئيس وزراء باكستان عمران خان، ونائب رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي دمقه مكونن حسن، ووزير التجارة والصناعة بالكويت خالد بن ناصر الروضان، ووزير المالية بدولة الكويت الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

كما التقى العاهل الأردني بولي العهد السعودي محمد بن سلمان واستعرضا مجالات التنسيق الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية.

ويشارك الملك عبد الله عاجل في مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية صباح الثلاثاء، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غادر المملكة في زيارة عمل إلى السعودية يبحث خلالها قضايا إقليمية ودولية مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني سيحضر جانبا من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم الثلاثاء.

المصدر: وكالات