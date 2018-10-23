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بالفيديو.. ولي العهد السعودي "يلبي رغبات الضيوف" في مؤتمر " الاستثمار"

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. ولي العهد السعودي
Reuters
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
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نشرت قناة "الإخبارية" السعودية شريط فيديو يظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه الرياض.

ويظهر شريط الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو "يلبي رغبات المتواجدين في مبادرة مستقبل الاستثمار ويلتقط الصور التذكارية معهم".

سبق أن وصل ولي العهد السعودي إلى مقر الفعالية حيث حضر أحد اجتماعاتها جالسا إلى جانب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وذكرت الهيئة الإدارية لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" أن الأمير محمد بن سلمان سيشارك غدا الأربعاء في الجلسة العامة لهذا المنتدى الاقتصادي.

المصدر: الإخبارية السعودية + وكالات

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