بالفيديو.. ولي العهد السعودي "يلبي رغبات الضيوف" في مؤتمر " الاستثمار"
نشرت قناة "الإخبارية" السعودية شريط فيديو يظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه الرياض.
ويظهر شريط الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو "يلبي رغبات المتواجدين في مبادرة مستقبل الاستثمار ويلتقط الصور التذكارية معهم".
فيديو | مراسل #الإخبارية: #ولي_العهد يلبي رغبات المتواجدين في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار ويلتقط الصور التذكارية معهم@1mohammed_saad#FII2018pic.twitter.com/tjyBLKB8nZ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 23 октября 2018 г.
سبق أن وصل ولي العهد السعودي إلى مقر الفعالية حيث حضر أحد اجتماعاتها جالسا إلى جانب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
صور | #ولي_العهد يحضر حلقة نقاش ضمن #مبادرة_مستقبل_الاستثمار 2018 #الإخبارية#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#FII2018pic.twitter.com/dU3VVGFmqZ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 23 октября 2018 г.
وذكرت الهيئة الإدارية لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" أن الأمير محمد بن سلمان سيشارك غدا الأربعاء في الجلسة العامة لهذا المنتدى الاقتصادي.
المصدر: الإخبارية السعودية + وكالات