تجميد صفقة غربية بشأن بناء عشرات دور السينما في السعودية

أعلنت شركة Vue المختصة بتنظيم العروض السينمائية عن تجميدها صفقة لبناء 30 دارا للسينما في المملكة السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووقعت Vue، وهي من أكبر شبكات دور السينما في العالم وتتخذ من بريطانيا مقرا لها، في فبراير الماضي، مذكرة مميزة مع شركة "مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية" السعودية بشأن التعاون في إنشاء ما يصل إلى 30 دار سينما في المملكة، وذلك بعد رفع الحظر عن تنظيم العروض السينمائية في البلاد ضمن إطار الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

لكن على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، أكد الرئيس التنفيذي ومؤسس Vue، تيم ريتشاردز، عن تجميد المشروع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شركته لا تنسحب من الصفقة بل تعلقها.

وقال ريتشاردز، في حديث إلى صحيفة "غارديان" البريطانية: "مثل العديد من أكبر الشركات في مختلف أنحاء العالم، نتابع الموضوع ونشاطر قلق الآخرين إزاءه، وحصل كل ذلك بسرعة كبيرة للغاية، ونريد الآن متابعة تطورات القضية في الأسابيع المقبلة ولا نرغب في القيام بأي ردة فعل تلقائية".

وتنحى ريتشاردز، على خلفية مقتل خاشقجي، عن خططه حضور مؤتمر "مستقبل الاستثمار" ("دافوس الصحراء") الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم.

المصدر: غارديان