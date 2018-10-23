خلفان يرد على خطاب أردوغان بشأن قضية خاشقجي

علق نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان على حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ألقاه خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، عن تفاصيل التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وانتقد خلفان الرئيس التركي في عدة تغريدات على حسابه في "تويتر".

وكانت السعودية أعلنت رسميا الجمعة الماضية، عن مقتل خاشقجي بعد اختفاء الصحفي السعودي المعروف داخل قنصليتها في اسطنبول منذ 2 أكتوبر الجاري، بعد ما دخلها للحصول على وثائق لإتمام زواجه.

عملية خاشقجي عملية استخباراتية فاشلة طالت جميع القائمين على تنفيذها...واعلنت تفاصيلها بوضوح وبصراحة وبمصداقية...نتج عنها وفاة خاشقجي رحمه الله رحمة واسعة وغفر له واسكنه فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان.



اما اعلان اردوغان خرطي..لا معنى له — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 23, 2018

يا افندم اردوغان يوم انت هذه المعلومات عندك ليش ما اذعتها في اعلان قبل المملكة..تعلن متأخر جدا ولا تضيف حاجة تذكر ..اعلان يسمونه....خرطي في لغة اهل الخليج العربي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 23, 2018

المصدر: يوتيوب