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خلفان يرد على خطاب أردوغان بشأن قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

خلفان يرد على خطاب أردوغان بشأن قضية خاشقجي
AFP
نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان
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علق نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان على حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ألقاه خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، عن تفاصيل التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وانتقد خلفان الرئيس التركي في عدة تغريدات على حسابه في "تويتر".

وكانت السعودية أعلنت رسميا الجمعة الماضية، عن مقتل خاشقجي بعد اختفاء الصحفي السعودي المعروف داخل قنصليتها في اسطنبول منذ 2 أكتوبر الجاري، بعد ما دخلها للحصول على وثائق لإتمام زواجه.

المصدر: يوتيوب

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