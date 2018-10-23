ولي العهد السعودي يغيب عن افتتاح مؤتمر الاستثمار في الرياض وسط أنباء عن إلغاء كلمته

وسط مقاطعة واسعة بسبب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، انطلقت في السعودية أعمال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، لكن الافتتاح جاء بغياب لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت لاحق بعد انطلاق أعمال المنتدى وصل ولي الهد السعودي إلى مقر إقامة هذه الفعالية حيث حضر أحد اجتماعاتها جالسا إلى جانب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وذكرت وسائل الإعلام السعودية الرسمية أنه التقى كذلك على هامش المؤتمر رئيس وزراء باكستان، عمران خان.

لكن بعد مرور حوالي نصف ساعة غادر بن سلمان قاعة الجلسة، وذلك جاء بالتزامن مع ورود تقارير إعلامية ذكرت أن ولي العهد السعودي قرر إلغاء كلمته في المؤتمر.

ويواجه ولي العهد السعودي على مدى الأيام الماضية اتهامات متزايدة عبر التقارير الإعلامية وتصريحات بعض الساسة بالتورط في عملية قتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية، على الرغم من أن أي جهة رسمية لم تحمله حتى الآن المسؤولية عن الحادث.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" في هذا السياق أن "الأمير محمد لم يحضر افتتاح المؤتمر، والضغوط الدولية عليه لا تزال متزايدة بينما يشتبه منتقدوه بأنه أعطا الأمر بقتل خاشقجي أو على الأقل بأنه كان يعلم مسبقا التخطيط له".

ومثل السعودية في مراسم افتتاح المؤتمر كل من وزير الطاقة، خالد الفالح، والمدير العام لصندوق الاستثمار، ياسر الرميان.

ويعتبر متابعون أن هذه التطورات تمثل مؤشرا واضحا على مواجهته وضعا سياسيا معقدا لا سيما أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار مبادرة شخصية لولي العهد الذي شارك في أعمالها العام الماضي وأطلقه لجذب الاستثمارات الأجنبية في المملكة لخلق مزيد من فرص العمل الضرورية لاقتصاد بلاده.

وشارك الأمير محمد في النسخة الأولى للمنتدى العام الماضي عارضا أبرز نقاط خطته الإصلاحية القائمة على الانفتاح والانعتاق من سياسة التشدد على الصعيد الاجتماعي.

وينظم مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي يترأسه ولي العهد.

ويجري مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه عاصمة المملكة، في ظل مقاطعة هذه الفعالية على نطاق واسع من قبل رجال الأعمال والساسة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، وألغى مسؤولون دوليون ورؤساء شركات مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي، بينهم رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين.

المصدر: وكالات