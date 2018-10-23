كوشنر يكشف عن نصيحته إلى محمد بن سلمان في قضية خاشقجي

كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، عن النصيحة التي قدمها إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد كوشنر الذي تربطه علاقات شخصية ودية مع ولي العهد السعودي، أمس في حديث إلى قناة "سي إن إن"، أنه شدد للأمير محمد في اتصال بينهما على أن العالم كله يتابع قضية خاشقجي ويدور الحديث عن "اتهام ووضع خطيرين للغاية"، وحث وليَّ العهد على ضمان الشفافية الكاملة في التحقيق بمقتل الصحفي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول وأخذ القضية على محمل الجد.

إقرأ المزيد

وتابع صهر ترامب قائلا: "سنرى ما إذا كان سيصغي إلى هذه النصيحة".

وأشار كوشنر إلى أنه من المبكر اليوم الحكم إن كان الأمير محمد متورطا في القضية، مضيفا أن الولايات المتحدة تنظر إلى التفسير السعودي لظروف مقتل خاشقجي "بعيون يقظة ".

وأشاد كبير مستشاري ترامب بإنجازات الحكومة السعودية، قائلا: "لقد أجروا الكثير من الإصلاحات وساعدونا في تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، لقد صنعوا التاريخ العام الماضي.. ولذلك يحدونا الأمل في أن نواصل العمل بغية تحقيق المصالح الأمريكية، وكبح العدوان الإيراني".

ولفت كوشنر إلى أن الرئيس ترامب "يركز على ما فيه خير لأمريكا"، موضحا أن واشنطن توازن بين تداعيات قضية خاشقجي ومجموعة الشركات التي تجمعها بالمملكة السعودية.

ووصف كوشنر الشرق الأوسط بأنه منطقة يصعب التعامل معها، مضيفا: "علينا أن نعمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، والتعامل مع الأوضاع المزرية، بطبيعة الحال".

المصدر:CNN