إسرائيل تنفي تهديدها للأردن بقطع المياه عنه

نفى الصحفي في هيئة البث الإسرائيلي، شمعون آران، صحة التصريحات المنسوبة لوزير الزراعة، أوري أريئيل، بشأن تهديده بقطع المياه عن الأردن.

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وأوضح شمعون أن وزير الزراعة قال إنه "بفضل المياه التي تضخها إسرائيل للأردن، تتمتع العاصمة عمان بالمياه لـ4 أيام أسبوعيا، وليومين من دونها"، في إشارة إلى أنه لم يهدد بقطعها.

ومن جهته صرح رئيس سلطة المياه الإسرائيلية في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء، بأن الأردن تموت من العطش، وقطع المياه عنها سيكون خطيرا.

المصدر: "عمون"