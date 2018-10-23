رئيس وزراء سوريا على رأس وفد إلى الرقة ودير الزور لأول مرة منذ بدء الأزمة

يقوم رئيس وزراء سوريا، عماد خميس، و 8 وزراء بأول زيارة منذ بداية الأزمة إلى دير الزور والرقة، لافتتاح مشاريع خدماتية وتنموية والبدء بتأهيل مشاريع جديدة.

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ونقلت وكالة نوفوستي عن وكالة سانا السورية الرسمية، أن رئيس الحكومة خميس ووفد من ثمانية وزراء سيتوجه، بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، إلى دير الزور والرقة حيث سيطلقون عددا من المشاريع الحكومية لتطوير هذه المناطق.

ووفقا للوكالة، تخطط اللجنة الحكومية أيضا لتنفيذ مشاريع في مجال التعليم الثانوي والعالي في هاتين المحافظتين.

ويذكر أن زيارة الوفد الحكومي السوري إلى هذه المناطق المحررة من إرهابيي "الدولة الإسلامية" تجرى لأول مرة منذ بداية الأزمة الراهنة في البلاد.

ويستمر تمشيط وتنظيف بعض المناطق السورية من المسلحين. وفي الوقت الراهن يجري العمل على تحقيق التسوية السياسية، وإعادة إعمار البلاد، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

المصدر: نوفوستي