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الحريري يدافع عن السعودية وإجراءاتها بشأن مقتل خاشقجي

أخبار العالم العربي

الحريري يدافع عن السعودية وإجراءاتها بشأن مقتل خاشقجي
Reuters
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دافع سعد الحريري، المكلف بتشكيل حكومة لبنان، عن السعودية والإجراءات التي اتخذتها بشأن قضية جمال الخاشقجي، واعتبر أنها "تصب بالإطار الذي يخدم مسار العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة".

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وقال الحريري في تعليق له على تطورات قضية مقتل خاشقجي، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتساهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة، وهو الأمر الذي كان محل ترحيب الأشقاء العرب وإجماعهم على أن استقرار السعودية وسلامتها والتضامن معها، مسألة لا يصح أن تخضع للتردد تحت أي ظرف من الظروف".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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