رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: نصيحة ولي الأمر لا تجوز إلا بينك وبينه سرا...

خلص الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، عبد الرحمن بن عبد الله السند، إلى أن نصيحة ولاة الأمر، لا يجوز الجهر بها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

ولفت السند في حوار تلفزيوني إلى أن مثل هذه النصيحة لولاة الأمر، حتى لو أراد صاحبها بها الخير، لا يجوز الجهر بها "خصوصا عند المحن والفتن وتسلط الأعداء وظهور الأزمات".

ونقل موقع "سبق" الإلكتروني عن السند تشديده في حوار تلفزيوني على "أهمية لزوم جماعة المسلمين لكونها من أعظم أسباب صلاح القلوب واستقامتها وصفائها ونقائها"، وتحذيره في هذا السياق من "خطورة مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر ومات فقد مات ميتة جاهلية".

ورأى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون نصيحة ولي الأمر سرا، ومراعاة التالي:

ليس الوقت مجالاً لإظهار العيوب وأنك أردت بذلك النصح، وإنما هذا إرادة لفتّ عضد الأمة والدولة والناس، ونحن بحاجة إلى وحدة الصف وائتلاف الكلمة وأن نربط الناس بالمنهج القويم والنبوي في النصيحة وهي أن تكون النصيحة بينك وبين ولي الأمر سرا. ولفت السند إلى أنه في حالة تعذر الوصول إلى ولي الأمر تُنقل الوصية إلى "العلماء الناصحين الذين بيدهم وقدرتهم أن يوصلوها لولي الأمر". وفي حال لم يتمكن الناصح من الوصول إلى العلماء المحددين "فلا يلزمه غير ذلك ، لا أن يكون ذلك مبررا وبابا لإعلان الفضائح وإفشاء المعايب والمثالب".

وشدد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن "مقام السلطان والإمام لا بد أن يحفظ، لأن به حفظ بيْضة الدين، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة".

وأوضح السند مجددا شروط النصيحة وهي أن "تكون بينك وبين المنصوح، وإذا أراد الإنسان أن ينصح لولي الأمر فلينصح له مباشرة إن كان يستطيع ذلك، ولا يجوز له أن ينصح علانية ويظهر عيب ومثالب الإمام لأن ذلك مفسدته أكبر من مصلحته".

وحذر في هذا السياق مما سماه "مفسدة النصح علانية وكشف العيوب التي تتسبب بإيغار صدور الناس على أئمتهم، وهذا شر وبلاء يدعو إلى الفوضى واختلاف الكلمة وتفريق الصف وتسلط الأعداء".

المصدر: سبق