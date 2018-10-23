خبير أمريكي: اقتصاد العالم قد يعاني في حال تم معاقبة الرياض بخصوص خاشقجي

رجّح خبير أمريكي، أن تخفّف واشنطن تهديدها باحتمال فرض عقوبات ضد الرياض، ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأن تكتفي بالإدانات الكلامية، لكن مع القليل من الإجراءات العقابية.

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وقال سكوت ماكدونالد، المحلل البارز في وكالة" "Smith`s Research & Gradings" التحليلية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، قال لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الثلاثاء: "إن تصعيد الخطاب التهديدي وفرض عقوبات فعلية (ضد الرياض) يمكن أن يؤديا إلى فقدان الوظائف في الولايات المتحدة، وهو أمر غير مرغوب فيه إلى حد كبير، وخاصة عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس".

واعتبر هذا الخبير، أن: "مقتل خاشقجي مسألة صعبة بالنسبة للولايات المتحدة، لكن أي إجراء تتخذه في شكل عقوبات يمكن أن يضر بالعمالة فيها، خاصة في قطاع التكنولوجيا. فالمملكة العربية السعودية هي أكبر مستثمر في أساسيات كل من وادي السيليكون والبنوك الأمريكية". وأشار إلى أن السعودية "استثمرت بشكل كبير في سندات الخزانة الأمريكية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك في الأوراق المالية للشركات في البورصات الأمريكية، وكذا في العقارات".

وأعرب الخبير عن اعتقاده بأنه في حالة الرد الصارم من قبل الولايات المتحدة على مقتل خاشقجي، فقد يعاني الاقتصاد العالمي، الذي تظهر عليه حاليا علامات على تباطؤ النمو، كما أن سوق النفط تواجه أيضا أوقات سيئة، وتقلب الأسعار يرتبط بانسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران وبعدم الاستقرار في فنزويلا، هذا فضلا عن أنه يمكن للمملكة العربية السعودية "استخدام النفط كسلاح، وهذا سيضر بالمستهلكين في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة خاصة، لأن الناخب الأمريكي يتأثر بتكلفة البنزين في محطات الوقود"، كما يقول ماكدونالد.

ويعتبر الخبير أنه بالنسبة لمعظم القادة السياسيين الأمريكيين، فإن المهمة الرئيسية الآن هي كيفية الموازنة بين الرّد القاسي على مقتل صحفي مشهور، ومنع مئات الآلاف من الوظائف من الضياع.

أحد الأمثلة على كيفية تصرف الولايات المتحدة، كما يعتقد الخبير ماكدونالد، قد يكون موضوع مقاطعة منتدى الاستثمار في المملكة العربية السعودية، الذي كان المنظمون يأملون، أن يصبح بمثابة "دافوس في الصحراء". لكن رفض العديد من كبار المديرين وكبار المسؤولين الحكوميين التوجه إلى هناك خيّب أمالهم.

وختم قائلا: "ربما يكون هناك عدد كبير من الإدانات بالكلمات، لكن القليل من الإجراءات العقابية الرادعة الهامة، بالنظر إلى مليارات الدولارات في التجارة والاستثمار والتأثير المحتمل لارتفاع أسعار النفط".

علاوة على ذلك، صرح عضوان جمهوريان مؤثران في مجلس الشيوخ، هما راند بول، ولندسي غراهام، بأن تفسيرات السلطات السعودية غير مقنعة وأنه يجب حرمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من هذا اللقب.

وعلّق ترامب على ذلك قائلا: "أتفق مع راند (بول) في الكثير من الأسئلة. لكن لا أريد أن أفقد كل الاستثمارات (السعودية) التي تأتي إلى بلادنا. لا أريد أن أفقد مليون وظيفة. لا أريد أن أفقد 110 مليارات دولار من الاستثمار، هي في الواقع 450 مليار دولار إذا قمنا بتضمين مشتريات الأسلحة، وهذا أمر هام للغاية".

المصدر: نوفوستي