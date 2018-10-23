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مليارديرة سعودية واثقة بأن بلادها قادرة على تسوية قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

مليارديرة سعودية واثقة بأن بلادها قادرة على تسوية قضية خاشقجي
Reuters
سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان
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قالت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان اليوم الثلاثاء إنها واثقة من أن الحكومة السعودية يمكنها حل الملابسات المحيطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وأضافت العليان خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض: "أود أن أقول لكل ضيوفنا الأجانب إن الأفعال المريعة التي ترددت في الأسابيع الأخيرة غريبة على ثقافتنا... وأنا واثقة أننا سنواصل الطريق وسنخرج منها أكثر قوة".

تجدر الإشارة إلى أن العليان هي أصغر أبناء الشيخ سليمان العليان، مؤسس مجموعة العليان، وتشغل لبنى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعملت أيضا في بنك مورجان غوارنت بمدينة نيويورك من عام 1979 إلى عام 1981، ثم عادت إلى المملكة لتعمل مع شركة العليان مرة أخرى.

وحصلت على شهادة بكالوريوس في علم الزراعة من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة، وماجستير من جامعة آنديانا في إدارة الأعمال.

يُذكر أن لبنى العليان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان للتمويل، تصدرت قائمة "السيدات الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط 2018" الصادرة عن فوربس الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات

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