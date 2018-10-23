بومبيو ودي ميستورا يناقشان حال اللجنة الدستورية السورية

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الوضع حول تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور السوري الجديد.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وناقش معه التقدم الذي حققه الأخير في مسألة عقد اللجنة الدستورية".

وأعلنت ما تمسى بـ "المجموعة المصغرة" حول سوريا، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن ومصر والسعودية، في نهاية سبتمبر الماضي أنها تصر على البدء السريع لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، التي يقوم دي ميستورا بتشكيلها.

وطلبت من دي ميستورا أن يتحدث بحلول الـ31 من أكتوبر الجاري عما قد انجزه بهذا الشأن.

وانتقدت موسكو ضغط هذه المجموعة على دي ميستورا، مشيرة إلى أن تحديد أي مواعيد معينة في هذا المجال خطأ كبير.

المصدر: نوفوستي