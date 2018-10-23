سيناتور أمريكي يدعو لطرد السفير السعودي لدى واشنطن

دعا السيناتور الديمقراطي، ديك دوربين، إلى طرد السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير، خالد بن سلمان، فورا، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد دوربين في تغريدة عبر تويتر أن على الولايات المتحدة أن تتخذ هذا الإجراء حتى تفهم الرياض أنها ستدفع ثمن اغتيال خاشقجي.

كما طالب دوربين بالتوقف عن تصدير السلاح للسعودية، مؤكدا أن هذه الأسلحة تستخدم في قتل الأبرياء باليمن.

واعترض السيناتور الأمريكي على لقاء وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلا "إن المسؤولين في إدارة ترامب يواصلون التقاط الصور مع بن سلمان بدلا من طرد السفير السعودي وإنهاء الحرب في اليمن"، مشيرا إلى أن هذه التصرفات "تتعارض مع القيم الأمريكية".

If Saudi Arabia doesn’t believe there will be a price to pray for such conduct, then they’ll continue to act out. We should expel the Saudi ambassador to the U.S. immediately, and stop funding the country’s war in Yemen killing innocent people. pic.twitter.com/KQmzixwhNL — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

Instead of expelling the Saudi Ambassador, ending our support of war in Yemen, or sending any sort of strong message to Saudi Arabia, the Trump Admin continues to hold photo ops with MBS. This isn’t how America should respond to betrayals of its values like murdering a journalist https://t.co/tUtE4JMOL1 — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

وأقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في اسطنبول، إثر "شجار" مع مسؤولين سعوديين هناك، وتوقيف 18 شخصا، كلهم سعوديون، للتحقيق معهم في هذه القضية.

ولم توضح الجهات السعودية حتى الآن مصير جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده باسطنبول في 2 أكتوبر الحالي، لإنهاء أوراق خاصة بزواجه من المواطنة التركية خديجة جنكيز.

المصدر: وكالات