الرياض تؤكد التزامها بإجراء تحقيق شامل بقضية خاشقجي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بإجراء تحقيق شامل بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشددا على أنه سيتم اعتقال المسؤولين عن الحادث.

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وأكد الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيرته الأندونيسية، رتينو مارسودي، أن السعودية أرسلت فريق تحقيق إلى تركيا وسيتم احتجاز جميع المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

واختفى الصحفي المعارض جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر الحالي للحصول على وثائق لزواجه من المواطنة التركية خديجة جنكيز.

ونفت السعودية في البداية معرفة مصيره قبل أن تقول إنه "توفي" في القنصلية نتيجة " شجار" بينه ومسؤولين في القنصلية، وهو تفسير أثار شكوكا لدى العديد من الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان.

المصدر: رويترز