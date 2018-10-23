بالفيديو.. قوات المظلات الروسية والمصرية تنفذ تدريبا مشتركا لمكافحة الإرهاب

قامت قوات المظليين المصرية والروسية بتنفيذ عمليات إنزال جوي لأكثر من 200 مظلي، ضمن فعاليات وأنشطة التدريب المشترك (حماة الصداقة 3)، الذي تستضيفه مصر.

وتنفذ عمليات الإنزال الجوي بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة وحدات المظلات.

وذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، في بيان على "فيسبوك"، أمس الاثنين، أن المراحل الأولى للتدريب تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالي وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، والتحرك إلى مطارات الإقلاع لتنفيذ عملية الإسقاط والإنزال الجوي لأكثر من 200 مظلي، بالتنسيق مع القوات الجوية.

وشملت الأنشطة التدريب على عملية إسقاط جوي مشترك للقضاء على عناصر إرهابية مسلحة بإحدى المناطق السكنية، كذلك القيام بأعمال قتالية غير نمطية لقطع طرق ومحاور الإمداد ومنع هروب العناصر المتسللة.

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والإدارة والسيطرة، وتأكيد القدرة على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة، وتشكيل قوة إنزال جوي مشتركة باستغلال كافة الإمكانيات المتيسرة بما يحقق تنفيذ المهام المختلفة.

وشارك في التدريب العديد من الطائرات من طرازات متنوعة، للقوات الجوية المصرية والروسية.

المصدر: وزارة الدفاع المصرية