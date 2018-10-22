العراق.. مساع لتخفيض عدد نواب رئيس الجمهورية

كشف النائب العراقي عن "تحالف الإصلاح والإعمار" عباس عليوي، عن وجود مساع في مجلس النواب العراقي لخفض عدد نواب رئيس الجمهورية إلى نائب واحد فقط عبر تعديل قانون رئاسة الجمهورية.

وقال عليوي الاثنين، في بيان تلقت RT نسخة منه، "هناك حملة نيابية من غالبية الكتل لتعديل الفقرة الخاصة من قانون رئاسة الجمهورية الخاص بعدد نواب الرئيس من ثلاثة إلى واحد".

ولدى رئيس جمهورية العراق 3 نواب بحسب قانون رئاسة الجمهورية، لكن بحسب العرف السياسي العراقي، فإن هؤلاء النواب تتقسم مناصبهم بين الشيعة والسنة، بينما يكون الرئيس كرديا.

المصدر: RT