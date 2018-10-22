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مخلوف: نواصل تأهيل المناطق المحررة

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مخلوف: نواصل تأهيل المناطق المحررة
/ www.sana.sy
اجتماع الهيئة المشتركة السورية الروسية لتنسيق عودة المهجرين السوريين من الخارج
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أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، يوم الاثنين، أن لجنة إعادة الإعمار تعمل على تنفيذ مجموعة مشاريع لتأهيل البنى التحتية وخاصة في المناطق المحررة.

وأضاف حسين مخلوف رئيس الجانب السوري في الهيئة المشتركة السورية الروسية لتنسيق عودة المهجرين السوريين من الخارج، أن افتتاح معبر نصيب الحدودي سيساهم في تشجيع المهجرين على العودة إلى وطنهم.

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من جهته أكد رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في كلمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" أن البيانات المتوافرة تشير إلى استمرار العودة المنظمة والطوعية للمهجرين السوريين إلى وطنهم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأفاد ميزينتسيف بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن الوضع القائم في مخيم "الركبان" لأنها أقامت منطقة عازلة قرب قاعدة التنف، مشيرا إلى أنها يجب عليها أن تساعد في توفير المساعدة للمهجرين.

كما قدم ممثلو وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والمصالحة الوطنية والمنسق الروسي للمصالحة، شرحا للاجراءات المتخذة لاستقبال المهجرين العائدين وخلق الظروف المناسبة لهم.

وعقدت الهيئة اجتماعها الأول بعد تشكيلها في شهر أغسطس 2018 بهدف تنسيق إجراءات عودة المهجرين بسبب الإرهاب.

المصدر: وكالة الأنباء السورية الرسمية

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