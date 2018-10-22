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100 نائب عراقي يريدون تصويتا سريا على "الكابينة الحكومية"

أخبار العالم العربي

100 نائب عراقي يريدون تصويتا سريا على
Reuters / Thaier Al-Sudani
البرلمان العراقي
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قدم 100 نائب في مجلس النواب العراقي، طلبا إلى رئاسة البرلمان للحصول على موافقتها في إجراء تصويت سري على الكابينة الحكومية.

وحصلت RT على قائمة تضم 100 نائب يُريدون تصويتا سريا على التشكيلة الحكومية التي من المقرر أن يقدمها المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي يوم الأربعاء.

وقال مصدر في هيئة رئاسة البرلمان لـRT، "إن الطلب وصل إلى هيئة الرئاسة التي قد لا تناقشه لرغبتها في إجراء تصويت علني على الكابينة الحكومية".

المصدر: RT

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