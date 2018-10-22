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قطر تنفي استقبالها طائرة إيرانية نقلت أسلحة لـ"حزب الله" في لبنان

أخبار العالم العربي

قطر تنفي استقبالها طائرة إيرانية نقلت أسلحة لـ
Reuters Naseem Zeitoon
الدوحة
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نفت سلطات قطر صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استقبال مطار الدوحة الدولي طائرة شحن إيرانية كانت في طريقها إلى لبنان ونقلت أسلحة لمقاتلي "حزب الله".

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وقالت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، في بيان خاص أصدرته أمس الأحد، إنها "تابعت بكثير من الاستغراب ما ورد من أخبار في بعض وسائل الإعلام والتي تزعم عبور بعض شحنات الأسلحة من خلال الدوحة قادمة طهران في طائرة شحن جوي حطت في مطار حمد الدولي ثم غادرت باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت".  

وأضاف البيان القطري: "تؤكد الوزارة أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، فبعد مراجعة السجلات ومقارنتها بما ورد في الرواية التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، فقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الرواية غير صحيحة وغير متماسكة ولا تستند على أية حقائق".

وتابعت الوزارة موضحة: "صحيح أن الطائرة رقم QFZ9976 هي التي حطت على أرض مطار حمد الدولي في تمام الساعة 22:20 بتوقيت الدوحة ليل الأربعاء الموافق 17 من أكتوبر 2018 وهي طائرة شحن جوي كانت تحمل شحنة من المواشي تابعة لشركة ودام الغذائية القطرية ومن ثم غادرت الدوحة باتجاه طهران في تمام الساعة 10:30 صباح يوم الخميس الموافق 18 من أكتوبر 2018".

وسبق أن ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن مصادر استخبارية من الولايات المتحدة تعتقد أن إيران زادت شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى "حزب الله" اللبناني من خلال قطر.

وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقرير حصري، نقلا عن مسؤولين، أن طائرة شحن إيرانية تابعة لشركة طيران "فارس إير قشم" Iran’s Fars Air Qeshm، الرحلة QFZ-9950، وصلت إلى لبنان قبل 3 أيام، وقد غادرت طهران عند الساعة 9:33 صباح الثلاثاء، إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تهبط في العاصمة السورية دمشق، لتتوجه بعدها إلى بيروت، حيث وصلت في حدود الساعة 2:00 ظهرا. 

المصدر: وزارة المواصلات والاتصالات القطرية + وكالات

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