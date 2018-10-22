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أستاذ الشريعة في الأزهر: يجوز شرعا حظر النقاب في أماكن العمل

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أستاذ الشريعة في الأزهر: يجوز شرعا حظر النقاب في أماكن العمل
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الأستاذ الأزهري
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أطلق أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، فتوى مثيرة للجدل بشأن ارتداء النقاب.

وأكد أنه يجوز شرعا حظر إرتداء النقاب خلال فترة العمل داخل مكان العمل مثل دواوين الحكومة والجامعات والمدارس، وذلك من باب الاعتبارات الأمنية والتنظيمية.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج "أحلى حياة"، المذاع على قناة "إل تي سي"، أنه ليس من حق أي دولة حظر النقاب وقال: "لا سلطان لأحد على أحد في عبادة الله خارج ديوان العمل".

المصدر: LTC TV

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