 
مباشر

الكرملين لا ينتظر "اختراقات" من القمة الرباعية المرتقبة في تركيا حول سوريا

أخبار العالم العربي

الكرملين لا ينتظر
Sputnik Sergei Guneev
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyka

أعلن الكرملين أنه لا يتوقع اختراقات من القمة المرتقبة في تركيا بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا بشأن سوريا، لكنه رحب بهذه الصيغة الجديدة، باعتبارها ساحة جيدة لـ"ضبط الساعات".

وفي تصريح صحفي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين: "لقد قلنا أنه من الخطأ، على ما يبدو، الحديث عن أن القمة تُعقد بهدف التوصل إلى اتفاقات محددة.

إذ من البديهي أن الأمر ليس كذلك، وعلينا أن نكون واقعيين بهذا الشأن. لكن إذا دار الحديث عن ضبط ساعاتنا وإيجاد مجالات محتملة لعمل مشترك، فيعتبر ذلك ساحة ممتازة لتحقيق هذه الأهداف".

ووصف بيسكوف القمة المرتقبة بأنها صيغة "ممتعة جدا" وجديدة، و"منطقية تماما"، نظرا لأنها تضم دولتين كبريين أوروبيتين من جهة، ودولتين تتميزان بأكبر قدر من الانخراط في التطورات السورية "على الأرض"، هما روسيا وتركيا، من جهة أخرى.

والجمعة الماضي، أكد المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا، في 27 أكتوبر، ليشارك في لقاء سيجمعه مع زعماء تركيا وألمانيا وفرنسا.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر .. زلزال خاشقجي.. السعودية "تتسلح" بالنفط