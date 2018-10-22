السعودية.. القتل حدا وتعزيرا لثلاثة سعوديين

أصدرت وزارة الداخلية السعودية يوم الاثنين بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا و تعزيرا في عدد من الجناة بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

ونشرت الداخلية السعودية بيانا قالت فيه إن يوسف بن جاسم بن حسن المطوع، سعودي الجنسية، أقدم بمساعدة عمار بن يسري بن علي آل دهيم ومرتضى بن هاشم بن محمد الموسوي، على قتل كل من فادفيلا سليم وشاجهان أبوبكر وأكبر حسين بشير بروك وشيخ داوود ولاصر أمير اسافا تام (يحملون الجنسية الهندية).

وأضافت الوزارة أن الأشخاص الثلاثة استدرجوا الضحايا إلى سهرة بمزرعة وأفقدوهم الوعي بوضع حبوب في شراب قدم لهم، ومن ثم اعتدوا عليهم بالضرب وكبلوهم وكمموا أفواههم حتى الموت وسلبوهم مبالغ مالية وهواتف نقالة، وتخلصوا منهم بدفنهم بحفرة.

كما أشارت إلى أن الثلاثة أنشأوا مصنعا للخمر بالإضافة إلى شربه وبيعه وتعاطي الحشيش المخدر.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهم، وقد أسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة الجزائية وصدرت بحقهم أحكام بالقتل حدا وتعزيرا.

هذا وأيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، علما أنه قد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجناة يوم الاثنين بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

المصدر: صحيفة الرياض