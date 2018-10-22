العراق.. نزوح عشرات العوائل من محافظة ذي قار بسبب الجفاف
Reuters Ako Rasheed
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أكدت عضو مجلس محافظة ذي قار العراقية، أجيال الموسوي، اليوم الاثنين، نزوح عشرات العوائل من محافظة ذي قار بسبب الجفاف، حسبما أفاد مراسلنا.
وقالت الموسوي لـRT إن "هذه العوائل لجأت إلى شمال المحافظة أو إلى المحافظات القريبة، بعدما فقدت فرصة العيش في المناطق الزراعية التي كانت تعيش فيها بسبب الجفاف".
وأضافت أن "الحكومة الاتحادية في بغداد مطالبة بوضع حل أمام هذ الكارثة، التي قد تزداد خلال الفترات المقبلة في ظل تناقص منسوب المياه في الأنهر العراقية".
المصدر: RT
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