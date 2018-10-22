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مصر تنوي إعادة أجهزة التعدين المحتجزة لأصحابها السودانيين

أخبار العالم العربي

مصر تنوي إعادة أجهزة التعدين المحتجزة لأصحابها السودانيين
Sputnik
عامل تعدين
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قال ممثل لجنة المعدنيين السودانيين إن سفير بلاده لدى القاهرة أبلغهم بتلقيه وعودا مصرية بإعادة ممتلكاتهم التي صادرتها مصر منذ ثلاث سنوات.

وأوضح أن السلطات المصرية أفرجت في أغسطس 2015 عن 37 عاملا سودانيا احتجزتهم لمدة خمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار.

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وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف المعادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعددا من أجهزة البوصلات الحديثة فضلا عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية.

وكشف رئيس لجنة المعدنيين السودانيين سليمان أحمد مركز، أن مصر أعلنت عن تسليم ممتلكاتهم المحتجزة لدى السلطات هناك، قبل انعقاد القمة الرئاسية بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي يوم الخميس.

وقال رئيس اللجنة للصحفيين بالخرطوم، الاثنين، إن "سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، أبلغنا بتلقيه تأكيدات مصرية مشددة على تجاوز هذا الملف، وتسليم الممتلكات قبل انعقاد القمة".

وأكد أنه نقل للسفير تخوفهم من أن تكون الوعود مثل سابقاتها، حيث وعد الجانب المصري خلال سنوات أكثر من مرة بحسم الملف وإعادة الممتلكات لأصحابها الذين عانوا الكثير بسبب فقدانهم مصادر رزقهم.

المصدر: موقع "سودان تريبيون"

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