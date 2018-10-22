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شاهد.. الجيش المصري يكشف عن أسلحة روسية متطورة مضادة للطائرات (صور)

أخبار العالم العربي

شاهد.. الجيش المصري يكشف عن أسلحة روسية متطورة مضادة للطائرات (صور)
وزارة الدفاع المصرية
منظومة شيلكا المطورة
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كشف الجيش المصري في آخر مناورات قام بإجرائها تحت مسمى "نصر – 14"، عن أسلحته الروسية المتطورة ومن ضمنها منظومة "شيلكا" وصواريخ "غراد" المتطورة.

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وأوضحت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، أن الجيش المصري كشف عن منظومة 122 ملم MLRS RL-21، والمعروفة أيضا باسم SAKR 40، التي تم إنشاؤها على أساس جرار المدفعية ATS-59 ونسخة محلية من BM-21 "غراد".

وزارة الدفاع المصرية
سلاح غراد المصري روسي الصنع

وظهر أيضا خلال المناورات المصرية السلاح المضاد للطائرات ذاتي الدفع "Shilka" الذي تم تطويره في مصنع تولا الحربي الروسي.

وزارة الدفاع المصرية
منظومة شيلكا المضادة للطائرات

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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