شاهد.. الجيش المصري يكشف عن أسلحة روسية متطورة مضادة للطائرات (صور)
وزارة الدفاع المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyiv
كشف الجيش المصري في آخر مناورات قام بإجرائها تحت مسمى "نصر – 14"، عن أسلحته الروسية المتطورة ومن ضمنها منظومة "شيلكا" وصواريخ "غراد" المتطورة.
وأوضحت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، أن الجيش المصري كشف عن منظومة 122 ملم MLRS RL-21، والمعروفة أيضا باسم SAKR 40، التي تم إنشاؤها على أساس جرار المدفعية ATS-59 ونسخة محلية من BM-21 "غراد".
وزارة الدفاع المصرية
وظهر أيضا خلال المناورات المصرية السلاح المضاد للطائرات ذاتي الدفع "Shilka" الذي تم تطويره في مصنع تولا الحربي الروسي.
وزارة الدفاع المصرية
المصدر: روسيسكايا غازيتا
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)