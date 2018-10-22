شاهد.. الجيش المصري يكشف عن أسلحة روسية متطورة مضادة للطائرات (صور)

كشف الجيش المصري في آخر مناورات قام بإجرائها تحت مسمى "نصر – 14"، عن أسلحته الروسية المتطورة ومن ضمنها منظومة "شيلكا" وصواريخ "غراد" المتطورة.

إقرأ المزيد

وأوضحت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، أن الجيش المصري كشف عن منظومة 122 ملم MLRS RL-21، والمعروفة أيضا باسم SAKR 40، التي تم إنشاؤها على أساس جرار المدفعية ATS-59 ونسخة محلية من BM-21 "غراد".

وزارة الدفاع المصرية

وظهر أيضا خلال المناورات المصرية السلاح المضاد للطائرات ذاتي الدفع "Shilka" الذي تم تطويره في مصنع تولا الحربي الروسي.

وزارة الدفاع المصرية

المصدر: روسيسكايا غازيتا