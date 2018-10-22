سعود القحطاني: السعودي جندي ولاؤه لله ثم لملكه ووطنه

تحدث مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، عما يختلف به المواطن السعودي عن القطري، بعد يومين من إعفائه من منصبه على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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وشدد القحطاني، وهو الاسم الوحيد الذي لا ينتمي إلى أجهزة المخابرات بين خمسة مسؤولين تم إعفاؤهم من مناصبهم بأمر ملكي ضمن إطار التحقيقات في قضية خاشقجي، في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في "تويتر"، على وجود "فارق جوهري" بين عقلية المواطن السعودي و"المقيمين والمجنسين" في قطر، قائلا: "المنصب بمفهومنا هو تكليف ومسؤولية وطنية، بينما هم يرون فيه وسيلة للاسترزاق وزيادة الأرصدة البنكية".

هناك فارق جوهري بين عقلية المواطن السعودي وبين المقيمين والمجنسين في جزيرة تنظيم الحمدين.

المنصب بمفهومنا هو تكليف ومسؤولية وطنية، بينما هم يرونه وسيلة للاسترزاق ووزيادة الأرصدة البنكية.

كل سعودي هو جندي ولائه لله ثم لمليكه ووطنه.

لا يمكن أن يفهموا الفرق. فهي أشياء لا تشترى. — سعود القحطاني (@saudq1978) October 22, 2018

وتابع قائلا: "كل سعودي هو جندي ولاؤه لله ثم لملكه ووطنه لا يمكن أن يفهموا الفرق، تلك أشياء لا تشترى".

وأعفي القحطاني السبت الماضي من منصبه، على خلفية قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري.

المصدر: RT