مبعوث واشنطن يلتقي مع الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج السورية

وصل المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، مع وفد من التحالف الدولي إلى مدينة الرقة السورية، للاجتماع مع مجلس الرقة المدني والقوات الأمنية المحلية.

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وقام جيفري بزيارة مغلقة أمام جميع وسائل الإعلام لمدينة منبج أمس، واجتمع مع الإدارة المدنية الديمقراطية.

وبدأ جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جولة إقليمية من 15 أكتوبر و تستمر حتى 23 من الشهر الجاري، وتشمل كلا من تركيا وقطر والسعودية لبحث الملف السوري.

المصدر: RT