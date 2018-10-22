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مبعوث واشنطن يلتقي مع الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج السورية

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مبعوث واشنطن يلتقي مع الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج السورية
ammonnews.net
الممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا جيمس جيفري
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وصل المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، مع وفد من التحالف الدولي إلى مدينة الرقة السورية، للاجتماع مع مجلس الرقة المدني والقوات الأمنية المحلية.

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جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا مبعوث واشنطن يبحث الملف السوري في تركيا وقطر والسعودية

وقام جيفري بزيارة مغلقة أمام جميع وسائل الإعلام لمدينة منبج أمس، واجتمع مع الإدارة المدنية الديمقراطية.

وبدأ جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جولة إقليمية من 15 أكتوبر و تستمر حتى 23 من الشهر الجاري، وتشمل كلا من تركيا وقطر والسعودية لبحث الملف السوري.

المصدر: RT

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