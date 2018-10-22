نائب مصري: أحمد زويل إذا جلس في مصر كان سيعمل سائق تاكسي

طالب النائب في البرلمان المصري، فتحي قنديل، الحكومة المصرية بتطوير التعليم، وتوفير الإمكانيات للمبتكرين والنوابغ، مثلما تفعله الدول الأوروبية والعالم الغربي.

إقرأ المزيد

وقال قنديل خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن بعض العلماء المصريين تم اكتشافهم بالخارج ومنهم العالم، أحمد زويل، مضيفا: " لو جلس زويل (العالم المصري) في مصر لكان سيعمل سائق تاكسي".

وتعمل مصر على تطوير قطاع التعليم، حيث يسعى وزير التربية والتعليم الفني في مصر طارق شوقي للإعلان عن خطط للتعليم في مصر.

المصدر: المصري اليوم