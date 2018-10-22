القارة الإفريقية تستعد لدخول سباق الفضاء.. ومصر تقدم عرضا مغريا

تستعد القارة الإفريقية لدخول سباق الفضاء وعصر التكنولوجيا من أوسع أبوابه، حيث قدمت مصر عرضا كبيرا لوفد مفوضية الاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا بهذا الشأن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال استقباله الوفد، أن تأسيس وكالة الفضاء الإفريقية يعد خطوة مهمة للغاية لتنفيذ أجندة إفريقيا - 2036، مشيرا إلى حرص مصر وتطلعها لاستضافة المقر الدائم للوكالة.

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وأعرب رئيس الوزراء المصري عن سعادته بدخول القارة الإفريقية في سباق الفضاء ووضع استراتيجية الفضاء الخاصة بها، مشيرا إلى أن مصر حريصة على تعزيز العمل الإفريقي المشترك لتطوير علوم الفضاء.

وأضاف مدبولي أن مصر اتخذت بعض الخطوات التنفيذية لتخصيص أرض لإنشاء مقر الوكالة بالقاهرة الجديدة، مع توفير التمويل اللازم لإنشاء المبنى، وقال " نحن مستعدون لبدء البناء فور اتخاذ قرار استضافة مصر لمقر الوكالة".

المصدر: الأهرام