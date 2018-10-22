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صور ترصد تحركات "خاشقجي المزيف" بعد مغادرته القنصلية من الألف إلى الياء

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صور ترصد تحركات مصطفى مدني الذي ارتدى ملابس خاشقجي
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نشرت شبكة CNN الأمريكية صورا تظهر تحركات المدعو، مصطفى مدني، الذي قام بارتداء ملابس الصحفي جمال خاشقجي بعد وفاته، وخروجه من باب القنصلية الخلفي في اسطنبول، بهدف التمويه.

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وتظهر الصور التي رصدتها كاميرات المراقبة دخول مصطفى مدني، أحد أفراد الفريق الأمني السعودي المكون من 15 عنصرا، إلى القنصلية وهو يرتدي قميصا أزرقا مخططا صحبة شخص آخر يرتدي سترة سوداء، وخروجه وهو يرتدي ملابس خاشقجي صحبة نفس الشخص وبيده كيس.

وأظهرت صور أخرى تحركات مدني، الذي اتجه إلى منطقة السلطان أحمد أين يوجد الجامع الأزرق في مركز المدينة، وهو يحمل سترة خاشقجي بيده، ثم يظهر بعد أن بدل ملابسه في حمام عام وخرج منه مرتديا قميصه الملون وبنطال الجينز.

وكان مسؤول سعودي قد كشف لوكالة رويترز أمس الأحد أن مدني ارتدى ملابس الصحفي الخاشقجي ، ونظارته، وساعته الآبل، بعد وفاته، وأوضح أن مدني غادر من الباب الخلفي للقنصلية، في محاولة للايهام بأن خاشقجي خرج من المبنى.

CNN
لحظة دخول مصطفى مدني القنصلية السعودية في اسطنبول
CNN
لحظة دخول جمال خاشقجي القنصلية
CNN
مغادرة مصطفى مدني بلباس خاشقجي مقر القنصلية
CNN
مصطفى مدني بملابس خاشقجي صحبة شخص اخر
CNN
مصطفى مدني يتوجه لساحة المسجد الأزرق
مصطفى مدني يغير ملابسه
مصطفى مدني يستقل سيارة أجرى
مصطفى مدني

المصدر: CNN

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