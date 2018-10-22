صور ترصد تحركات "خاشقجي المزيف" بعد مغادرته القنصلية من الألف إلى الياء

نشرت شبكة CNN الأمريكية صورا تظهر تحركات المدعو، مصطفى مدني، الذي قام بارتداء ملابس الصحفي جمال خاشقجي بعد وفاته، وخروجه من باب القنصلية الخلفي في اسطنبول، بهدف التمويه.

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وتظهر الصور التي رصدتها كاميرات المراقبة دخول مصطفى مدني، أحد أفراد الفريق الأمني السعودي المكون من 15 عنصرا، إلى القنصلية وهو يرتدي قميصا أزرقا مخططا صحبة شخص آخر يرتدي سترة سوداء، وخروجه وهو يرتدي ملابس خاشقجي صحبة نفس الشخص وبيده كيس.

وأظهرت صور أخرى تحركات مدني، الذي اتجه إلى منطقة السلطان أحمد أين يوجد الجامع الأزرق في مركز المدينة، وهو يحمل سترة خاشقجي بيده، ثم يظهر بعد أن بدل ملابسه في حمام عام وخرج منه مرتديا قميصه الملون وبنطال الجينز.

وكان مسؤول سعودي قد كشف لوكالة رويترز أمس الأحد أن مدني ارتدى ملابس الصحفي الخاشقجي ، ونظارته، وساعته الآبل، بعد وفاته، وأوضح أن مدني غادر من الباب الخلفي للقنصلية، في محاولة للايهام بأن خاشقجي خرج من المبنى.

شبكة سي أن أن تنشر صوراً وتسجيلات من كاميرات مراقبة تظهر أحد المشتبه فيهم بقضية مقتل خاشقجي، مصطفى المدني، خارجاً من القنصلية السعودية مرتدياً ملابس خاشقجي pic.twitter.com/czYo5a3r8i — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 22 octobre 2018

CNN

CNN

CNN

CNN

CNN

المصدر: CNN