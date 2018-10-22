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نشر صورة مصطفى المدني الذي ارتدى ملابس خاشقجي وخرج من القنصلية السعودية للتمويه

أخبار العالم العربي

نشر صورة مصطفى المدني الذي ارتدى ملابس خاشقجي وخرج من القنصلية السعودية للتمويه
Reuters
صورة أرشيفية
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نشرت شبكة CNN الأمريكية صورة لمصطفى مدني الذي قيل إنه قام بارتداء ملابس الصحفي الراحل خاشقجي للتمويه وخرج من الباب الخلفي للقنصلية التركية في اسطنبول.

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جمال خاشقجي أثناء دخوله القنصلية السعودية من ارتدى ثياب خاشقجي وساعته الذكية وخرج من الباب الخلفي للسفارة؟

وقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز أمس الأحد إن مدني، أحد أفراد الفريق الأمني السعودي المكون من 15 عنصرا، الذي تسبب بمقتل خاشقجي، ارتدى ملابس الصحفي السعودي، ونظارته، وساعته الآبل .

وأوضح أن مدني غادر من الباب الخلفي للقنصلية، في محاولة للايهام بأن خاشقجي خرج من المبنى.

واختفى خاشقجي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول بهدف إنجاز معاملة زواجه من المواطنة التركية خديجة جنكيز.

المصدر: وكالات

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