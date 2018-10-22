غوتيريش ينسّق مع دمشق مسألة تعيين خليفة لـ دي ميستورا

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ينسّق مع الحكومة السورية، في موضوع تعيين مبعوث أممي جديد خاص بسوريا.

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وقال بوغدانوف للصحفيين اليوم الاثنين: "هذا الأمر يقرره الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق مع الحكومة السورية بالطبع".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك قيد النظر بالفعل أي مرشحين لخلافة المبعوث المستقيل ستيفان دي ميستورا، قال بوغدانوف: "إنهم يستعرضون أسماء مختلفة".

من جانبه اعتبر المستشرق الروسي، فيتالي نعومكين، الذي عمل مستشارا سياسيا للمبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا، أنه يصدق الأخير عندما يقول إنه قرر الاستقالة لأسباب شخصية، وأضاف: "أعتقد أن دي ميستورا يشعر بالتعب فعلا، ويواجه مشاكل شخصية. سبق أن قال لي إنه لا يرى عمليا أفراد أسرته، كونه يقضي معظم أوقاته في جولات عمل. ربما حان وقت الاختيار، فلقد بلغ عمرا كبيرا جدا".

المصدر: نوفوستي