مسؤولة من البصرة: استحقاقنا وزارات النفط والنقل والموارد المائية

قالت عضو مجلس محافظة البصرة، بسمة السلمي، اليوم الاثنين، إن استحقاق محافظة البصرة من التشكيلة الحكومية المقبلة، وزارات النفط والنقل والموارد المائية، حسبما أفاد مراسلنا.

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وأوضحت السلمي لـRT أن "النسبة الأكبر من نفط العراق تخرج من البصرة، والموانئ الوحيدة في البلاد هي في البصرة، وأكثر من يعاني من ملوحة وتلوث المياه هم سكان البصرة، لذا من الضروري أن تكون هذه الوزارات بيد شخصيات من هذه المحافظة".

وأضافت أن "الوزارات ليست حكرا على البصرة، وإنما لوجود خبرة ودراية تامة من قبل خبراء البصرة في هذه المجالات بكل ما يحدث في المحافظة، التي تعيش أوضاعا صعبة جدا، لذا على السيد عادل عبد المهدي (المكلف في تشكيل الحكومة الجديدة) منح هذه الوزارات لشخصيات من المحافظة".

المصدر: RT