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موظفون أتراك يدلون بشهادتهم في قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

موظفون أتراك يدلون بشهادتهم في قضية خاشقجي
Reuters Murad Sezer
القنصلية السعودية في اسطنبول
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أعلنت وسائل إعلام تركية أن فريق التحقيق بقضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي استدعى خمسة موظفين بالقنصلية السعودية في إسطنبول للإدلاء بشهادتهم.

وأكد المصدر أن عدد الموظفين الذين تم استجوابهم حتى اللحظة بلغ 25 موظفا في القنصلية السعودية ومنزل القنصل محمد العتيبي في مدينة اسطنبول.

يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي اختفي في 2 أكتوبر الماضي بعد دخوله سفارة بلاده، قبل أن تعترف السلطات السعودية بمقتله إثر "خطأ فظيع"، حسب وصفها.

المصدر: رويترز

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