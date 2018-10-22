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فتح تحقيق بشأن فيديو يوثق محاولة اغتصاب فتاة في المغرب

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فتح تحقيق بشأن فيديو يوثق محاولة اغتصاب فتاة في المغربولاية أمن الدار البيضاء
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فتحت السلطات الأمنية المغربية بحثا قضائيا بعد انتشار مقطع فيديو يوثق محاولة اغتصاب فتاة في مدينة الدار البيضاء.

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وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأحد، أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت بجدية وبسرعة كبيرة مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يحاول اغتصاب فتاة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة أن التحريات الأولية، مكنت من تحديد مكان اقتراف هذا الفعل الإجرامي بالقرب من السكة الحديدية في منطقة عين السبع في الدار البيضاء.

لكن لم يثبت تسجيل شكاوى لدى مصالح الأمن المختصة بشأن هذه القضية، كما لم يصل إلى ولاية أمن الدار البيضاء أي اتصال هاتفي على الخط 19 للتبليغ عن هذه الواقعة، رغم أن الاعتداء وثق بواسطة الكاميرا.

وتداول نشطاء مغاربة الفيديو الصادم، وأثار ذلك ضجة كبرى وردود أفعال غاضبة، كما جرت المطالبة بإقرار عقوبة الإعدام بحق كل من يثبت ارتكابه جريمة الاغتصاب.

المصدر: مواقع مغربية

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