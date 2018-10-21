الجبير يوضح كيف "قاوم" خاشقجي 15 شخصا من الفريق الأمني السعودي في القنصلية باسطنبول

دافع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن تفسير بلاده لمقتل الصحفي، جمال خاشقجي، على يد أفراد فريق أمني من بلاده في اسطنبول.

ووجه مذيع قناة "فوكس نيوز"، بريت باير، سؤالا إلى الجبير خلال المقابلة جاء فيه: "أعتقد أنك تفهم الشكوك حول التفسير الذي يقول إن ما حصل هو مشاجرة بالأيدي وقعت إثر دخوله القنصلية وإن الصحفي والكاتب في 60 من عمره قاوم 15 فردا من فريق أمني لا سيما أن أحدا منهم كان خبيرا في تشريح الجثث، كيف يمكن أن توضح كل ذلك؟".

وقال الجبير في رده: "لا أعتقد، أن جميع أفراد الفريق الأمني الـ15 كانوا داخل القنصلية عندما حصل كل ذلك، ويجري التحقيق مع كل شخص منهم ونسعى لتحديد كيف تم استدعاؤهم وإرسالهم إلى هناك، ونحاول الكشف عن الحقيقة حول ما حدث في القنصلية".

FM @AdelAljubeir when asked by @BretBaier on @FoxNews to explain how would Jamal Khashoggi is going to resist 15 member security team pic.twitter.com/4PNVKYzl8r — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) 21 октября 2018 г.

وأشار الجبير إلى أن المعلومات التي نشرتها السعودية حتى الآن أولية ولم يتم التوصل بعد إلى الاستنتاجات النهائية، لافتا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا والسعودية مصممة على إنجازه لكشف الحقيقة أمام الجميع ومحاسبة المسؤولين.

المصدر: فوكس نيوز